Pod bazovsko Lipo že 125 let zborovske tradicije

Ljubezen do petja je globoko zasidrana v bazovskih srcih. Slovensko pesem in zborovsko tradicijo gojijo pri Slovenskem kulturnem društvu Lipa že več kot 125 let združeni v zbor, ki je začasno umolknil le v času fašizma. Na vasi je sicer v preteklosti delovalo več sestavov, predvsem pa cerkveni in društveni zbor. Pred natanko 30 leti, da bi zadovoljili vse vaške pevske potrebe, so združili moči in na pobudo pianistke ter zborovodje Tamare Ražem Locatelli ustanovili Mešani pevski zbor Lipa. Obletnico bodo obeležili s pevskim praznikom Naša 30-letna zgodba v četrtek ob 20. uri v bazovski cerkvi sv. Marije Magdalene.

»Pred združitvijo sta bila oba zbora maloštevilna. Takrat sem se kot organistka pogovorila z župnikom in mu predlagala združen sestav,« je povedala zborovodja. Bazovica, je dodala, je sedež zbora, v katerem danes pojejo pevke in pevci tudi z drugih koncev. Na vajah se srečujejo enkrat tedensko, ko se pripravljajo na pomembnejše nastope, pa dvakrat.

Na koncertu ob 30-letnici bodo pevci z zborovodjo Tamaro Ražem Locatelli v domači cerkvi ponudili v poslušanje dvanajst pesmi, ki so zaznamovale pevsko zgodbo zbora. Vsaka ima svoj pomen, nekaj jih je takih, ki jih pevci pojejo že od prvih vaj. Na sporedu bodo skladbe tujih in slovenskih skladateljev različnih obdobij, od Mozarta do Rahmaninova, od Vodopivca do Merkuja, Vrabca in Mateje Petelin.