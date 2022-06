Slavnostna seja občinskega sveta v Sovodnjah

Zaslužni vaščani so prejeli priznanja, župan je predstavil infrastrukturna dela in njihov potek, otroci so bili nagrajeni, poklonili so se še spominu na padle. V Sovodnjah je bilo v petek praznično, saj je v Kulturnem domu Jožefa Češčuta potekala slavnostna seja občinskega sveta, ki jo občina letno prireja ob priložnosti Junijskih večerov. Osrednja točka na dnevnem redu slavnostne seje občinska sveta so bila priznanja občanom, ki so se izkazali na najrazličnejših področjih. Priznanje so prejeli dolgoletna članica in aktivna odbornica Kulturnega društva Sovodnje Patrizia Batistič, olimpijski podprvak in odbojkar Matej Cernic, članice Cerkvenega pevskega zbora iz Sovodenj, ki jih vodi Marinka Lasič, ter Združenje športnih ribičev Vipava, ki praznuje letos 50-letnico delovanja. Cernicevo priznanje je dvignila mama Klara, za ribiško društvo pa njegov predsednik Alex Francescotto. Županova nagrada je letos šla domačinu Venku Černicu, katerega delovanje je vezano na Rubije, kip Primoža Trubarja, ter pridelovanje vina, ki ga je med drugim poklonil občini za pogostitev predsednika Pahorja na nedavni prireditvi. Vsako leto poteka za učence petih razredov šol na Vrhu in v Sovodnjah tečaj prometne vzgoje. Župan Pisk je v družbi Gabrieleja Ferfoglie, podpredsednika Zadružne kraške banke, ki je tečaj podprla, še podelil dva bona za nakup kolesa. Prejemnika sta Matej Frandoli in Aurora Visintin. Ob koncu so se publiki predstavili še letošnji 18-letniki iz vasi, katerim je župan daroval elektronske ključke z besedilom italijanske ustave.