V Nabrežini so po sto letih v okviru praznovanj vaškega zavetnika sv. Roka obudili prevoz čupe, izdelava katere je omogočala zaslužek ljudem iz Notranjske in ribičem kraških obmorskih vasi. Zgodovinska uprizoritev furenge z vozovoma z volovsko oziroma kravjo vprego, ki sta prevažala hlod za izdelavo čupe in kopijo le-te, je v soboto zvečer privabila precejšnje število obiskovalcev, prvenstveno družin z otroki.