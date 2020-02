Poklon znanilcu nemške in evropske romantike, Goethejevemu Wertherju, in rimskemu pesniku Ovidu sta bili izhodišči proslave ob slovenskem kulturnem prazniku liceja Franceta Prešerna. V svetoivanskem gledališču so dijaki liceja in dijaki celjske gimnazije Center prisluhnili dvema igrama: šaljivi igri Umetnost ljubezni in predstavi Trpljenje mlade Hane. Še pred odrskim nastopom pa je navzoče nagovorila ravnateljica Loredana Guštin.