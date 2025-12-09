Športel o alpskem smučanju pod okriljem ZSŠDI

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan v koprskem studiu gostil načelnika smučarske komisije ZSŠDI Ennia Bogateza, predsednika SK Brdina Andreja Dona in predsednika SK Devin Matijo Gregorija, po video povezavi pa se je v oddajo vključila članica slovenske B-reprezentance v alpskem smučanju Caterina Sinigoi. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele tekmo odbojkaric Zaleta v D-ligi in tekmo košarkarjev Brega v deželni diviziji 2, kamere deželnega sedeža Rai pa tekmo nogometašev Zarje v 2. amaterski ligi. V rubriki Športna anekdotica je sodeloval nekdanji odbojkarski trener in profesor športne vzgoje Franko Drassich.

