Božični sejem vabi na tržaške ulice

Pravljična kulisa z lučkami, lično opremljene hiške s tradicionalnimi darili in vonj po kuhanem vinu. To je rdeča nit božičnega sejma, ki so ga v Trstu odprli v nedeljo, v prvih dveh dneh pa je zabeležil odličen obisk. Novost letošnje izvedbe je postavitev sejemskih hišk - te so razpršene med Borznim trgom, Ponterošom in Ulicama Ponchielli in Torri. Spomnimo, da sejemskih hišk letos niso postavili na Trgu Sv. Antona, ker je ta v preteklih dneh postal eno samo gradbišče, ki je zmotilo tako lokalne trgovce in gostince kot tudi občane, ki vsak dan prečkajo ta trg. Vsi so namreč upali, da prenova ne bo stekla v teh predprazničnih dneh.

V lesenih hiškah se predstavljajo razstavljavci iz različnih italijanskih regij, pa tudi iz tujine, zato je ponudba izjemno pestra in mednarodna. V nedeljo in včeraj so največji obisk beležile stojnice na Ponterošu, kjer obiskovalce privabljajo vonjave po sveže pripravljenih jedeh in toplih napitkih. Med najbolj priljubljenimi so srbske in avstrijske specialitete, veliko pozornost je v teh dveh dneh, ko je bilo v mestu zaradi včerajšnjega praznika tudi veliko turistov, pritegnila stojnica s tradicionalnimi istrskimi sladicami. Odlično so šle v prodajo tudi veganske palačinke.