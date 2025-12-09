VREME
DANES
Torek, 09 december 2025
Iskanje
Šport plus

Danes v prilogi Šport plus

V Primorskem dnevniku o športnih dogodkih konca tedna in običajne rubrike

Spletno uredništvo |
FJK |
9. dec. 2025 | 7:32
    Danes v prilogi Šport plus
    S tekme Zarja – Moraro (FOTODAMJ@N)
Dark Theme

V današnjem (9. december) Primorskem dnevniku bo mogoče prebrati šesto številko nove športne priloge Šport plus. Na sedmih straneh boste lahko prebrali tedenski športni komentar novinarja in komentatorja Sergia Tavčarja, intervju Petra Verča (tokrat z nekdanjim odbojkarjem Igorjem Floreninom), rubriko Ta je dobra in Višješolski portret (odbojkarice Mateje Oberdan). Tokrat bo v ospredju konec sezone v formuli ena, pri košarki Jadran, odbojki Soča v ženski D-ligi, nogometu pa Sovodnje, Zarja in Mladost.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: