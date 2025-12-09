Danes v prilogi Šport plus

V današnjem (9. december) Primorskem dnevniku bo mogoče prebrati šesto številko nove športne priloge Šport plus. Na sedmih straneh boste lahko prebrali tedenski športni komentar novinarja in komentatorja Sergia Tavčarja, intervju Petra Verča (tokrat z nekdanjim odbojkarjem Igorjem Floreninom), rubriko Ta je dobra in Višješolski portret (odbojkarice Mateje Oberdan). Tokrat bo v ospredju konec sezone v formuli ena, pri košarki Jadran, odbojki Soča v ženski D-ligi, nogometu pa Sovodnje, Zarja in Mladost.