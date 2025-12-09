Podražitev parkirnin opravičujejo z naložbami

»Stroški so se povečali, sploh smo v zadnjih letih izvedli številne naložbe. Parkirnine so bodo podražile prvič po letu 2008, vendar je treba upoštevati, da bo parkiranje na Battistijevem trgu in tudi v parkirni hiši v Manzonijevi ulici še vedno zelo poceni, saj bo tam parkirna ura stala samo 70 centov.« Goriški župan Rodolfo Ziberna zavrača kritike, ki jih je bila goriška občina v zadnjih tednih deležna zaradi podražitve parkirnin, ki bo začela veljati s prvim februarjem 2026.Po novem bo med delavniki parkiranje v modrih conah goriške občine proti plačilu od 8.30 do 13. ure in od 14.30 do 19.30. Ob petkih in sobotah bo popoldne parkiranje proti plačilu do 18.30. Ob nedeljah in med prazniki bo parkiranje brezplačno. Parkirna ura bo za goriške občane stala 1,10 evra (danes stane za vse uporabnike en evro), za ostale pa 1,40 evra. Najnižja tarifa bo znašala 30 centov in bo veljala za 12-minutno parkiranje. Celodnevno parkiranje bo stalo šest evrov, mesečni abonma pa 35 evrov. Za stanovalce mestnega središča (Garibaldijeva ulica, Ulica Cocevia, Ulica Monache, Raštel, Mazzinijeva in Bombijeva ulica, Verdijev korzo, Ulica Bellinzona, Ulica San Giovanni, Ulica Malta, Morellijeva Ulica, Travnik, Trg Sv. Hilarija in Ulica Contavalle) bo mesečni abonma stal 20 evrov. Cenejše bo parkiranje na Battistijevem trgu in v novi parkirni hiši v Manzonijevi ulici: parkirna ura bo v tem primeru stala 70 centov, za ves dan pa bo treba odšteti tri evre. Določili so tudi novo ceno za parkirišče za avtodome na Drevoredu Orianu. Dnevna parkirnina bo stala petnajst evrov. Podražitev po 18 letihŽupan Rodolfo Ziberna pojasnjuje, da se bo parkiranje v modrih conah goriškega mestnega središča podražilo prvič po osemnajstih letih, sicer bo za upravljanje parkomatov po novem skrbelo podjetje GSM, ki bo za uporabnike pripravilo tudi novo spletno aplikacijo.»Parkiranje bo kljub podražitvi v naši občini še vedno med najcenejšimi v Furlaniji - Julijski krajini,« poudarja župan Rodolfo Ziberna in opozarja, da parkirna ura v Trstu in Vidmu stane do 1,50 evra. »Upoštevati je treba, da bo v eni tretjini parkirnih mest, toliko jih bosta premogla parkirišče na Battistijevem trgu in parkirna hiša v Manzonijevi ulici, parkirna ura stala samo 70 centov,« poudarja župan. Uporabniki se seveda sprašujejo, kako bo občina razlikovala med goriškimi občani in prebivalci drugih občin. »Goriški občani bodo lahko registrske tablice svojih avtomobilov vpisali v temu namenjeni razdelek občinske spletne strani. Ko bo goriški občan zatem vtipkal svojo registrsko tablico v parkomat, bo avtomatično deležen nižje tarife,« napoveduje župan in pojasnjuje, da bodo parkirno hišo v Manzonijevi ulici odprli v kratkem. »Kmalu bodo opravili zadnja tehnična preverjanja, tako da bomo parkirno hišo predvidoma odprli pred koncem leta oz. v začetku prihodnjega leta,« pravi Rodolfo Ziberna, ki podražitev parkirnin opravičuje s številnimi naložbami, ki so bile izvedene v zadnjih letih.Goriška občina, izpostavlja, je poskrbela za obnovo gradu, za ureditev parkov v Dolini Korna in ob mestni hiši, za asfaltiranje številnih ulic in pločnikov ... Po županovih besedah so se za občino v zadnjih letih povečali tudi stroški. Letos bodo morali plačam občinskim uslužbencev, ki so vredne 15 milijonov evrov, dodati še 800.000 evrov, kar je posledica posodobitve kolektivne pogodbe. »Vedno več denarja gre tudi za najrazličnejše storitve, denimo za šolski avtobus,« pravi župan. Podražitev parkirnin ni ravno po godu trgovcem, ki se bojijo, da ljudje ne bi več zahajali v mestno središče. V prejšnjih tednih je vzrojila tudi opozicija v občinskem svetu, ki je zahtevala, naj se ustanovi svetniška komisija, ki bi se poglobila v zadevo.