O burji v novi dvojezični knjigi

V preteklih dneh je na knjižne police knjigarn prišla nova, dvojezična knjiga o burji, ki raziskuje zgodovino moč in kulturni vpliv tega značilnega tržaškega vetra. Ustanovitelj tržaškega Muzeja burje, Rino Lombardi, je v okviru založniškega projekta Ies - Trieste Lifestyle (Prandicom) zbral zanimivosti o burji v besedi in sliki. Knjiga Bora - Quel gran vento di Trieste (danes ob 18. uri jo bodo predstavili v knjigarni Feltrinelli) združuje arhivske fotografije iz Mestnih muzejev, novinarske članke o izjemnih sunkih vetra, razglednice umetnika Gustava Petronia, grafike, med njimi je tudi ena grafika Jana Sedmaka, in še marsikaj drugega.

Uvodna poglavja bralcem v italijanščini in angleščini razlagajo izvor imena burja, ki izhaja iz grške besede Boreas, in osnovne značilnosti burje, med katerimi avtor ločuje med svetlo in črno burjo. Nadalje sledijo zgodovinski zapisi o izrednih dogodkih: kako je burja v zimskem dnevu leta 1929 dosegla sunke 145 km/h, februarja 1954 pa kar 170 km/h. Pomembna je tudi zima iz leta 1963, ki za marsikoga velja za zadnjo hudo tržaško zimo s snegom in ledom, ter zimi iz leta 1985 in 2011. V slednji zimi so močni sunki burje na odprto morje odnesli sloviti žerjav Ursus.