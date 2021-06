Na dvoriščih osnovnih šol v Romjanu, Doberdobu, Štandrežu, Števerjanu in Bračanu je ponovno zavladal otroški živžav. Potem ko se je prejšnji četrtek zaključil pouk, so se v ponedeljek začele poletne dejavnosti, ki sta jih goriška in doberdobska večstopenjska šola organizirali s sredstvi, s katerimi si ministrstvo za šolo prizadeva, da bi otrokom ponudilo dodatne priložnosti za socializacijo ob zaključku že drugega šolskega leta, ki ga je zaznamovala pandemija koronavirusa.