Tradicionalni Mladinini tekmi sta bili letos rekordni

Kriško Amatersko športno društvo Mladina je z odliko spravilo pod streho tradicionalni uvodni tekmi italijanskega pokala v skirollu. V soboto je na ravnini med Bajto in Samatorco potekala 20. izvedba tekmovanja K.O. Sprint za 3. Trofejo Fundacije Zdravko Košuta, v nedeljo pa je bil na klasični trasi med Samatorco, Bajto in Saležem že 33. Grand Prix za Trofejo ZSŠDI. Slednje tekmovanje je štelo tudi za italijansko državno prvenstvo v ravnini. Obe tekmi sta bili sicer mednarodnega značaja, saj so bili ob tekaških rolkarjih iz Italije prisotni še tekmovalci iz Slovenije, Hrvaške in Avstrije. V soboto je nastopilo kar 128 tekmovalcev (30 več kot lani), v nedeljo pa se je na trasi Grand Prixa pomerilo 162 tekmovalcev (lani jih je bilo 137). Na sprinterski tekmi sta zmago v absolutni konkurenci slavila Alba Mortagna in Emanuele Becchis, v nedeljo pa sta zmago in državni naslov v članski konkurenci osvojila Alba Mortagna in Riccardo Lorenzo Masiero. V dveh dneh so mladi Mladinini tekmovalci zabeležili sedem uvrstitev na zmagovalni oder, eno v sprintu in kar šest na Grand Prixu.