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Skiroll

Tradicionalni Mladinini tekmi sta bili letos rekordni

Kriško društvo je brezhibno izpeljalo 20. izvedbo K.O. Sprinta in 33. izvedbo Grand Prixa

FotoDamj@n |
Samatorca |
16. jun. 2026 | 8:30
    Tradicionalni Mladinini tekmi sta bili letos rekordni
    Tradicionalni Mladinini tekmi sta bili letos rekordni
    Tradicionalni Mladinini tekmi sta bili letos rekordni
    Tradicionalni Mladinini tekmi sta bili letos rekordni
    Tradicionalni Mladinini tekmi sta bili letos rekordni
    Tradicionalni Mladinini tekmi sta bili letos rekordni
    Tradicionalni Mladinini tekmi sta bili letos rekordni
    Tradicionalni Mladinini tekmi sta bili letos rekordni
    Tradicionalni Mladinini tekmi sta bili letos rekordni
    Tradicionalni Mladinini tekmi sta bili letos rekordni
    Tradicionalni Mladinini tekmi sta bili letos rekordni
    Tradicionalni Mladinini tekmi sta bili letos rekordni
    Tradicionalni Mladinini tekmi sta bili letos rekordni
    Tradicionalni Mladinini tekmi sta bili letos rekordni
    Tradicionalni Mladinini tekmi sta bili letos rekordni
    Tradicionalni Mladinini tekmi sta bili letos rekordni
    Tradicionalni Mladinini tekmi sta bili letos rekordni
    Tradicionalni Mladinini tekmi sta bili letos rekordni
    Tradicionalni Mladinini tekmi sta bili letos rekordni
    Tradicionalni Mladinini tekmi sta bili letos rekordni
    Tradicionalni Mladinini tekmi sta bili letos rekordni
    Tradicionalni Mladinini tekmi sta bili letos rekordni
    Tradicionalni Mladinini tekmi sta bili letos rekordni
    Tradicionalni Mladinini tekmi sta bili letos rekordni
    Tradicionalni Mladinini tekmi sta bili letos rekordni
    Tradicionalni Mladinini tekmi sta bili letos rekordni
    Tradicionalni Mladinini tekmi sta bili letos rekordni
    Tradicionalni Mladinini tekmi sta bili letos rekordni
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Kriško Amatersko športno društvo Mladina je z odliko spravilo pod streho tradicionalni uvodni tekmi italijanskega pokala v skirollu. V soboto je na ravnini med Bajto in Samatorco potekala 20. izvedba tekmovanja K.O. Sprint za 3. Trofejo Fundacije Zdravko Košuta, v nedeljo pa je bil na klasični trasi med Samatorco, Bajto in Saležem že 33. Grand Prix za Trofejo ZSŠDI. Slednje tekmovanje je štelo tudi za italijansko državno prvenstvo v ravnini. Obe tekmi sta bili sicer mednarodnega značaja, saj so bili ob tekaških rolkarjih iz Italije prisotni še tekmovalci iz Slovenije, Hrvaške in Avstrije. V soboto je nastopilo kar 128 tekmovalcev (30 več kot lani), v nedeljo pa se je na trasi Grand Prixa pomerilo 162 tekmovalcev (lani jih je bilo 137). Na sprinterski tekmi sta zmago v absolutni konkurenci slavila Alba Mortagna in Emanuele Becchis, v nedeljo pa sta zmago in državni naslov v članski konkurenci osvojila Alba Mortagna in Riccardo Lorenzo Masiero. V dveh dneh so mladi Mladinini tekmovalci zabeležili sedem uvrstitev na zmagovalni oder, eno v sprintu in kar šest na Grand Prixu.

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