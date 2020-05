Trg ostaja živ

Tudi v ponedeljek, ko se je sredi Trga Evrope – Transalpine, na stičišču Goric, dogajal javni obred okrog slovenskega notranjega ministra Aleša Hojsa, je trg živel dalje svoje življenje, ki se je za silo prilagodilo razmeram. Kar naprej se na njem srečujejo znanci, svojci, prijatelji, naključni mimoidoči, včasih si, novodobni »šfercarji«, kaj izmenjujejo ... Nič drugače ni bilo v ponedeljek, ko so se sredi trga, a na dveh straneh meje, sešli člani čezmejne ekipe, ki pripravlja kandidaturo za Evropsko prestolnico kulture, prejšnje dni pa tudi mlada ženska in moški s kavo in rogljičkoma, pa še trojica okrog piva na mejnem kamnu in novogoriška družina z bivališčem v Gorici. Kdor je prišel za ministra, je skušal njemu in županoma dopovedati, kako je pregrada »nenaravna«, »neprebavljiva«. Ostali so se menili čez mejo, ne da bi se obremenjevali z obredom in z njegovimi varuhi v uniformah. Po koncu se je druženje nadaljevalo na slovenski, sončni strani trga, ob mizicah s postreženimi kavicami. Zavistni pogledi tja čez pa so ostali na italijanski, senčni strani. (Avtorji fotografij: Bumbaca, I.D., foto Sclauzero)