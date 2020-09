Letošnja Soška regata je bila nekoliko posebna, saj zaradi koronavirusa in varnostnih predpisov še teden pred njo niso vedeli, ali jo bodo lahko izpeljali. Naposled je organizatorjem uspelo, na Soči pa se je zbralo 192 kajakašev, kanuistov in »rafterjev« iz obeh strani meje, ki so uspešno prestali vodno preizkušnjo.