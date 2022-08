V Dutovljah je bilo ob 50. prazniku vina in pršuta veselo ves vikend, predvsem pa v nedeljo, ko so po vasi priredili sprevod. Udeležila sta se ga tudi bika in kraški ovčarji, s kolesi so se na kraški praznik pripeljale štorske mlekarice. Domačini so tako Kraševce kot obiskovalce navdušili z ogromnim pršutom na vozu.