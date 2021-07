V Miljah predali namenu novo urejeno kopališče

Na miljski obali so v soboto predali občanom nov del obale, ki je bil dvajset let nedostopen in petnajst let pod sodnim zasegom. Nasip Acquario ni več zagrajeno onesnaženo območje: po novem vabi kopalce, sprehajalce in kolesarje, pa tudi ljubitelje odbojke na mivki in skejterje. Kilometer obale, ki obsega 28 tisoč kvadratnih metrov, je po sanaciji in gradbenih posegih, ki so se nazadnje zavlekli še zaradi pandemije, končno vsem na voljo. To je prvi popolnoma prenovljen oziroma »ustvarjen« del obale na Tržaškem, nekako v koprskem slogu – v pričakovanju barkovljanskega nasipa, katerega ureditev je sicer še daleč.