V oljčniku pesnika in oljkarja Borisa Pangerca na Portovci v Žavljah je v torek, 10. junija, potekal večer z naslovom Besede v mojem oljčniku. Zbrali so se pesnice in pesniki Ester Gomisel, Marko Kravos, Ace Mermolja in Alenka Rebula, ter pisateljici Mojca Petaros in Vilma Purič. Dogajanje je spremljala glasba flavtistk Glasbene matice Katerine Bajc, Sanje Čuk in Irene Libralato iz razreda profesorice Sare Bembi ter klarinetista Tadeja Grudna, ki ga je spremljal profesor Marko Štoka.