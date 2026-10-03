Za Bor usodna tretja četrtina, Kontovel je drago prodal svojo kožo

KOŠARKA
C-LIGA
Fagagna – Bor Radenska 90:79 (25:19, 43:40, 70:54)
Bor Radenska: Lo Duca 8 (2:2, 0:5, 2:3), Maiola 10 (3:4, 2:2, 1:3), Jakin 10 (4:4, 0:1, 2:7), Končar 11 (-, 4:7, 1:3), Pauletto 8 (-, 1:5, 2:4), F. Savoia 0, Gasparoni nv, Morgut 2 (-, 1:1, 0:1), D’Igliol 3 (1:2, 1:4, 0:1), Comar 11 (3:6, 4:7, 0:4), Lettieri 16 (1:1, 6:7, 1:1), F. Savoia nv. Trener: Krčalić.
DEŽELNA DIVIZIJA 1
Kontovel – San Vito 52:62 (12:22, 28:38, 39:49)
Kontovel: Glavina 0 (-, 0:1, -), Rocchetti 4 (-, 2:10, 0:1), Mattiassich 20 (-, 4:6, 4:9), De Petris 10 (4:5, 3:7, -), Daneu 18 (2:2, 7:13, 0:8), Bellettini 0 (-, 0:1, -), Hmeljak nv, Salvi 2 (-, 1:2, 0:2), Čebulec 0, Scocchi 0 (-, 0:78, 0:4). Trener: Peric.