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Odbojka

SloVolley izgubil po štirih nizih, gladka zmaga Soče

Sobotni izidi v deželnem pokalu

Spletno uredništvo |
Repen |
3. okt. 2026 | 22:29
    SloVolley izgubil po štirih nizih, gladka zmaga Soče
    Odbojkarji SloVolleyja v sprejemu (TEDESCHI/FOTODAMJ@N)
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Deželni pokal

SloVolley Studio Vegliach – Rojalese 1:3 (25:23, 23:25, 16:25, 21:25)

SloVolley Studio Vegliach: G. Manià 12, L. Manià 14, Boezio 18, Grassi 5, P. Manià 4, Mezzari 2, Maion 3, Svetina 1, Butelli 0, Brosch (L), Luzzato (L), Mattana. Trener: Manià

Mariano – Soča ZKB Lokanda Devetak 0:3 (17:25, 17:25, 15:25)

Soča ZKB Lokanda Devetak: B. Vižintin 23, N. Černic 5, G. Černic (L2), Cotič (L), Bernardinis 7, De Salvatore 2, Quinzi, Devetta 4, Paulin, Tomsič, Devetak 2, Felletig 1. Trener: Mattia.

Več v jutrišnjem (nedeljskem) Primorskem dnevniku.

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