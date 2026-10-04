SloVolley izgubil po štirih nizih, gladka zmaga Soče

Deželni pokal
SloVolley Studio Vegliach – Rojalese 1:3 (25:23, 23:25, 16:25, 21:25)
SloVolley Studio Vegliach: G. Manià 12, L. Manià 14, Boezio 18, Grassi 5, P. Manià 4, Mezzari 2, Maion 3, Svetina 1, Butelli 0, Brosch (L), Luzzato (L), Mattana. Trener: Manià
Mariano – Soča ZKB Lokanda Devetak 0:3 (17:25, 17:25, 15:25)
Soča ZKB Lokanda Devetak: B. Vižintin 23, N. Černic 5, G. Černic (L2), Cotič (L), Bernardinis 7, De Salvatore 2, Quinzi, Devetta 4, Paulin, Tomsič, Devetak 2, Felletig 1. Trener: Mattia.
Več v jutrišnjem (nedeljskem) Primorskem dnevniku.