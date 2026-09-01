Goriška prazna stanovanja želijo vrniti na tržišče

V goriški občini je okrog dva tisoč praznih stanovanj, ki so v večini primerov potrebna vrste obnovitvenih del. Mnogi lastniki se ne odločijo, da bi jih prenovili in da bi jih oddali v najem, čeprav je povpraševanje po stanovanjih zelo veliko.

Na goriški občini si zaradi tega v sodelovanju z Deželo Furlanijo - Julijsko krajino prizadevajo, da bi poenostavili postopke za oddajo v najem stanovanj in da bi zagotovili prispevek lastnikom, ki se odločijo, da bodo svoja prazna stanovanja obnovili in jih namenili oddajanju po znižanih najemninah, ki so dostopne tudi družinam z nižjimi dohodki.

Praznih stanovanj res veliko

»Dva tisoč praznih stanovanj je res veliko, zaradi česar se že nekaj časa ukvarjamo s tem vprašanjem. Zelo dobro sodelovanje smo vzpostavili s pristojno deželno odbornico Cristino Amirante. Skupaj z njo smo v začetku julija organizirali tudi srečanje s predstavniki stanovskih organizacij in nepremičninskimi agenti, na katerem smo se pogovorili o celi vrsti težav s tega področja,« pojasnjuje goriška občinska odbornica Patrizia Artico.

Skupaj iščejo rešitev

Občina Gorica in Dežela Furlanija - Julijska krajina tako skupaj iščeta način, kako obstoječi stanovanjski fond v goriškem mestnem središču in tudi v primestnih rajonih ponovno vključiti v uporabo. Cilj ni samo pridobitev novih stanovanj, temveč tudi izkoristiti tista, ki že obstajajo, in jih s prenovo ter ustreznimi spodbudami vrniti na trg – predvsem za ljudi, ki si tržnega najema ne morejo več zlahka privoščiti.

»V današnjih časih je v finančnih težavah res veliko družin. V mnogih primerih delata oba zakonca, kar pa na žalost marsikdaj vseeno ni dovolj,« poudarja Patrizia Artico in pojasnjuje, da so se tudi v Gorici znašli v sivi coni mnogi, ki so redno zaposleni, tako da ne izpolnjujejo pogojev za klasično socialno stanovanje podjetja ATER, hkrati pa si tržnega najema ne morejo privoščiti.