Policisti so v Barkovljah imeli polne roke dela

Policisti so imeli julija in avgusta polne roke dela tako na kopnem kot na morju. Samo na barkovljanski rivieri so v sklopu poostrenih poletnih kontrol legitimirali 826 oseb, 238 je bilo tujih državljanov. Iskali in našli so tudi izginule otroke, celo mladoletnega pacienta, ki je pobegnil iz tržaške pediatrične bolnišnice Burlo Garofolo. Policisti na vodnih skuterjih pa so reševali plovilo z okvaro motorja ter zasačili krivolovce v miramarskem morskem rezervatu in pod devinskimi stenami.

V barkovljanskem borovem gozdiču, na promenadi ob morju in v kopališču Topolini je kopalce vsak dan varovalo osem policistov, na vrhuncu poletne sezone, med 10. avgustom in včerajšnjim dnem, jih je bilo deset.

Glede na število legitimiranih oseb je bilo število ovadb nizko: eno osebo so policisti ovadili zaradi žaljenja uradne osebe, eno pa, ker so jo v Barkovljah zasačili kljub jasni prepovedi približevanja temu kraju. Enemu vozniku so zasegli vozniško dovoljenje in tržaškim lokalnim policistom priskočili na pomoč z urejanjem prometa na desetih prizoriščih prometnih nesreč.

Policisti so obravnavali tudi tri primere tatvin. Številne kopalne torbe, ki jih na rivieri puščajo nič hudega sluteči kopalci, so namreč mamljiv plen za žeparje in tatove.