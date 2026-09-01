Nova doberdobska telovadnica bo polno zasedena

V Doberdobu se pripravljajo na slovesno odprtje prenovljene občinske telovadnice, v kateri se je sicer že začela nova športna sezona s prvimi uporabniki. »Odprtje bo potekalo s tremi dnevi v znamenju športa in tudi kulture, in sicer 17., 18. in 19. septembra,«napoveduje doberdobski župan Peter Ferfoglia, po katerem je v zaključni fazi sestavljanje programa, ki bo tako dokončno pripravljen v prihodnjih dneh.

Doberdobska občina je v začetku avgusta pozvala društva in ustanove k oddaji interesa za uporabo telovadnice v sezoni 2026/2027. Koliko je bilo zanimanja? »Ogromno. Telovadnica bo polno zasedena. Preverjamo še nekatere odzive in usklajujemo potrebe društev, ki so izkazala zanimanje za uporabo novega športnega objekta, tako da je sestava urnika kar kompleksna. Največ ur bo kakorkoli imelo na razpolago domače društvo Mladost, poleg tega bodo telovadnico uporabljali še Soča, Val, Mavrica, imeli bomo tudi jogo in plesno skupino,« napoveduje Peter Ferfoglia.