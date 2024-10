Skupina Sea You je v Sesljanskem zalivu v sodelovanju s projektnimi partnerji v soboto priredila pestro druženje v sklopu bogatega niza stranskih dogodkov 56. Barcolane. Glavna zanimivost popoldneva je nedvomno bila »skoraj rekordna« peka bika, za katero je poskrbela Vaška skupnost Praprot. Prisotni so bili tudi kraški vinogradniki, ki so obiskovalcem točili krajevne proizvode, od terana do prosekarja. Gostje pa so lahko okusili tudi pršut, ljubljanske zrezke in manj sezonske fanclje z dušo.