V soboto popoldne je sekcija VZPI-ANPI za Opčine priredila spominsko svečanost, posvečeno kurirkam, aktivistki in partizanom, ki so jih Nemci leta 1944 ustrelili na openski Mandriji. Prisotne sta nagovorila kulturni delavec Martin Lissiach in predsednik sekcije VZPI-ANPI za Opčine Dušan Kalc. Svečanost je uvedlo in zaključilo ubrano petje MoPZ Tabor pod vodstvom Davida Žerjala.