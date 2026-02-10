»Prihodnji teden bom v Rimu predstavil projekt žičnice«

»Zadeva je končana. Denar za začetek uresničevanja projekta kabinske žičnice bi lahko prejeli prej. Prihodnji teden nameram v Rimu predstavit projekt.« S temi besedami je župan Roberto Dipiazza ob robu današnje slovesnosti ob prihodu Vlaka spomina na prvi peron železniške postaje pospremil napovedi ministra Mattea Salvinija, ki je v ponedeljek na javnem srečanju na Pomorski postaji dejal, da z njegove strani obstaja politična volja, da Občini Trst del denarja nakaže prej, kot je bilo sprva načrtovano. Spomnimo, da je njegov resor obljubil 48,8 milijona evrov za kabinsko žičnico, a sredstva bi izplačali v osmih obrokih (od leta 2027 do 2034), kar pa za občino predstavlja problem.

Salvini je novinarjem povedal, da sta z ministrom za finance Giancarlom Giorgiettijem govorila o možnosti, da bi prerazporedili sredstva iz drugih infrastrukturnih projektov, ki bi jih lahko preložili v prihodnost. Pri tem je minister dodal, da je zdaj na potezi občina, ki mora odločiti, kateri projekt namerava peljati naprej. Se bo župan odločil za kabinsko žičnico, ki bo peljala samo skozi Staro pristanišče, ali bo sledil prvotnim načrtom in povezal mesto s Krasom? Včeraj je župan zagotovil je, da bo ostal zvest prvotnemu projektu, saj predstavlja odlično priložnost za Kras, kar so po njegovih besedah prepoznali tudi številni domačini. Kar se okoljevarstvenega dovoljenja za območje gozda Boved tiče, ki ga je septembra lani zavrnilo deželno upravno sodišče, pa je župan ocenil, da ima občina s pritožbo na državni svet dobre možnosti, da se zadeva spremeni. »Če bomo izgubili tudi na drugi stopnji, se bomo pač ustavili. Z glavo skozi zid ne bom šel,« je še dodal Dipiazza.