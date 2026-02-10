Podjetniki stopili skupaj v olimpijskem duhu

Slovenija in Italija imata še veliko možnosti za okrepitev gospodarskega sodelovanja, priložnosti se podjetjem odpirajo na številnih področjih, so poudarili na današnjem dogodku z naslovom Slovenija–Italija: poslovno sodelovanje v olimpijskem duhu, ki je potekal v slovenski hiši na zimskih olimpijskih igrah v Cortini d’Ampezzo.

Danes je bilo razvidno tudi, da pri tem odigrava zelo pomembno vlogo Slovensko gospodarsko združenje (SDGZ), funkcijo obeh manjšin kot mostu med državama je med svojim nagovorom izpostavil tudi veleposlanik Tomaž Kunstelj z direktorata za gospodarsko, kulturno in znanstveno diplomacijo na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve. Dogodek v Cortini, ki je predvideval dve okrogli mizi – eno je vodil direktor SDGZ Andrej Šik, drugo, ki se je je med drugimi udeležil predsednik združenja Fabio Pahor, podpredsednik Združenja Fabrizio Polojaz –, organizirala pa ga je agencija Spirit Slovenija v sodelovanju s SDGZ in drugimi partnerji, je bil sicer sklepno dejanje dvodnevnice.

V ponedeljek je namreč skupina približno 45 slovenskih podjetnikov na Pordenonskem obiskala Tehnološki park Severnega Jadrana Andrea Galvani in izobraževalno središče Lean Experience Factory (LEF), enega vodilnih evropskih centrov za vitko in digitalno preobrazbo podjetij. Včeraj pa se je v Cortino po zaslugi SDGZ odpravila tudi delegacija iz Furlanije - Julijske krajine, ki so jo sestavljali deželni predsednik zveze Confindustria Alto Adriatico Michelangelo Agrusti, deželni predsednik zveze Confartigianato Graziano Tilatti, deželni predsednik zveze CNA Maurizio Meletti, deželni podpredsednik zveze Confcommercio Manlio Romanelli ter direktor in projektni vodja tehnološkega parka Severnega Jadrana Franco Scolari in Diego Santaliana.