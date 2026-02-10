Gostinci v Sesljanskem zalivu iščejo 146 sezonskih delavcev

Gostinci v Sesljanskem zalivu že iščejo delovno silo za letošnjo poletno sezono. Štiri podjetja, ki skupno želijo zapolniti 146 prostih delovnih mest, bodo različne profile - kuharje, reševalce v vodi, natakarje in druge - iskali s pomočjo zaposlitvenega dne, ki ga prireja Dežela Furlanija - Julijska krajina 12. marca v dvorani Panorama kongresnega centra hotela Tivoli Portopiccolo Sistiana Wellness Resort & Spa v sesljanskem naselju Portopiccolo. Kandidati se lahko na zaposlitveni dan prijavijo najkasneje do nedelje, 1. marca, in sicer preko spletne strani Dežele FJK. Možna je prijava na več prostih delovnih mest, začetek zaposlitvenega srečanja bo ob 9.30.

»Gre za osmi zaposlitveni dan, ki ga dežela prireja od začetka leta 2026 in prvi, ki je posvečen Sesljanskemu zalivu s fokusom na turističnem sektorju,« je v sporočilu za medije poudarila deželna odbornica za delo Alessia Rosolen.

Spletne prijave so odprte. Kandidati bodo med 3. in 11. marcem, po prvi selekciji, prejeli vabilo na razgovor na zaposlitvenem dnevu.