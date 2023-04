V nedeljo so v Trstu sprejeli novega škofa. Na umestitveni maši je Enrica Trevisija pozdravil njegov predhodnik Giampaolo Crepaldi, tržaški župan Roberto Dipiazza in beneški patriarh Francesco Moraglia, slovesnosti pa se je udeležilo več predstavnikov oblasti in političnega življenja in več škofov. Odmevali sta tudi slovenska beseda in pesem: berilo v slovenščini je bral Marijan Kravos, evangelij Tomaž Kunaver, eno od prošenj pa Tamara Stanese. Priložnostni zbor Zveze cerkvenih pevskih zborov, ki je zapel eno obhajilno pesem, je vodil Bogdan Kralj ob orgelski spremljavi Tomaža Simčiča. Bogoslužje pa je spremljalo petje stolnega zbora Capella Civica pod vodstvom Roberta Brisotta.