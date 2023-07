Od dostavljavcev hrane v namensko prilagojeni oranžni uniformi z napisom Clanf eat do (pre)dolgo zaprtega predora pri Bombelju. Niti na današnji 16. Olimpijadi klanf, ki jo v tržaškem kopališču Ausonia tradicionalno prireja društvo Spiz, ni zmanjkalo ironije, smeha in iznajdljivosti. Žirija, ki je bila tokrat izključno žensko obarvana, je ocenjevala tehniko skoka višino pljuska, predvsem pa duhovitost in izvirnost nastopa. Sodnike so lahko seveda skakalci podkupovali s šprocem ali pivom.