Minuli konec tedna je v Zabrežcu potekal jubilejni 50. Praznik vina. V parku Hribenca v Zabrežcu so po dveh letih premora ponovno organizirali šagro, na kateri so domači proizvajalci tudi razstavljali svoja vina.

Praznično je bilo tudi v Zgoniku, kjer so priredili že 57. Razstavo vin in šagro. Vina je ocenila tako strokovna žirija kot ljudsko glasovanje, v nedeljo pa so ob koncu praznika najboljše vinarje in oljkarje tudi nagradili.