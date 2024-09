Več kot 180 članov peš z Opčin do Križa

Več kot 180 ljudi je v nedeljo v organizaciji Zadružne Kraške banke Trst Gorica in Smučarskega kluba Devin prehodilo 11 kilometrov dolgo traso med Opčinami in Križem ter si nato ogledalo tamkajšnji Ribiški muzej in spoznalo bogato ribiško dediščino naših krajev.

Pohod za člane je ZKB priredil v sodelovanju s SK Devin, ki letos praznuje 50. obletnico delovanja. Pohodnike je vodila Silvia Callin po gozdni poti na Selivcu, preko kontovelskega hriba in vse do svetišča na Vejni, pot pa se je nato nadaljevala mimo Proseka do razgledne točke na Sv. Primožu in nato do ciljne točke pri Ribiškem muzeju v Križu.