Velikonočna nedelja in ponedeljek sta kljub toplemu in sončnemu vremenu, ki bi bilo kot nalašč za izlet v naravo, minila v znamenju skoraj popolne praznine. Tako neobljudenih cest, plaž in stez ob veliki noči ni pomniti. Organi pregona so praznični konec tedna posvetili pregledovanju sicer redkih oseb, ki so z razlogom ali brez zapustile svoje domove in se podale na pot.