Dolinska in miljska občina sta v sodelovanju z združenjem Mesta vina in kulturnim društvom Franceta Prešerna priredili v soboto, 24. avgusta, na Jami v Boljuncu Vinski večer. Udeležilo se ga je lepo število obiskovalcev. Predstavila so se kmetijska podjetja Berdon, Kocjančič, Komar, Kosmač, Lenardon, Merlak, Ota, Parovel, Sancin, Taccardi, Zahar, Zobin in Žerjal. Nastopila je tudi pevka Martina Zerjal. Na sporedu so bile degustacije vin in gastronomski prigrizek.