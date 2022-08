Vrteli so se ob zvokih Alpskega kvinteta

»Uače, smo pripeljali nevesto,« se je svat v nedeljo popoldne zadrl pred vhodom v Kraško hišo. Na borjaču sta novo ženo čakala moževa oče in mati. Sprva sta se na vratih prikazali starejši nevesti, ki pa nista bili pravi in sta ju starša zavrnila. Tretja nevesta pa je bila Ivanova žena Dana, ki sta jo starša odprtih rok sprejela na nov dom. Dana jima je podarila kolač in predpasnik. »Na ohcet se je izplačalo čakati tri leta. Če bi se morala spet odločiti, bi izbrala Kraško ohcet,« je ponosno povedal Ivan, ki z ženo Dano že upa na nov kraški par. Toliko je bilo veseljačenja, vriskanja in petja, da je nevesta ostala brez glasu.

Ko je odbila ura 17, so se na trg zgrnile noše. Z roko v roki so ustvarile tri kroge okrog Dane in Ivana, ki sta se prva zavrtela ob melodijah Alpskega kvinteta. Ritmom polke in valčka so se nato pridružile še ostale noše, tako da je bilo plesišče skorajda pretesno zanje. Pa je vseeno šlo. Vrteli so se in vrteli, dokler je napočil čas večerje, ki je mladoporočenca in svate čakala pri Križmanu.