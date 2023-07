Lokacija je nedvomno sugestivna: skakalni stolp stoji namreč ob pomolu Audace in pred Velikim trgom, na njem pa se med 14. in 16. julijem preizkušajo skakalke in skakalci v vodo, udeleženci tekmovanja Trieste Cliff Diving. Občasno se s fotografove perspektive zdi, da bodo skakalci dosegli Mihca in Jakca na mestni hiši ...