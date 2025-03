Večtisočglava množica na mestnem nabrežju, predstavniki vlade in lokalnih oblasti, par sto plovil na morju, dva preleta nacionalne akrobatske skupine, vojaški helikopterji in ognjemet so danes pospremili prihod najstarejše ladje v italijanski mornarici, trijambornice Amerigo Vespucci, ki je v Trstu zaključila svojo leto in pol trajajočo svetovno turnejo.