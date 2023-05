Tri razstave, tri glasbene točke treh mladih harmonikarjev (iz razreda Fulvija Jurinčiča na Glasbeni matici) in podelitev priznanj trem najboljšim vinogradnikom in pridelovalcem ekstradeviškega oljčnega olja so odprli tradicionalni praznik v Dolini, ki slavi pomlad, mladost in ljubezen. Letošnja Majenca se je začela ob toplem pomladanskem vremenu, Dolinčani pa so tudi tokrat dokazali, da se na vsako Majenco pripravljajo, kot da bi bila prva. Zavzeto, predano in z zvrhano mero ljubezni.