V Skladišču idej bodo v soboto, 29. avgusta, predali namenu razstavo XTREME: Vivere in Ambienti Estremi - Živeti v ekstremnih okoljih. Fotografije, posnetki, oprema in drugi eksponati ponujajo obiskovalcem jasen vpogled v zahtevno raziskovalno delo, ki ga opravljajo znanstveniki v okviru vesoljskih in speleoloških misij ter odprav na Antarktiki. Razstava bo na ogled do 11. oktobra.