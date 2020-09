Znanstveni projekti za vse okuse

Magneti, rakete, »napake vezja« oz. tresoči se hroščki, domači »garažni« laserji, vodni vrtinci, burja, pa tudi robotki vseh velikosti, tudi tisti iz znanih filmov znanstvene fantastike, danes aktualne zaščitne maske ter daleč največ 3D tiskalnikov, ki so iz umetne smole ustvarjali najrazličnejše predmete. 120 znanstvenih ustvarjalcev je z veseljem znova in znova predstavljalo svoje projekte na sejmu Maker Faire v Trstu. Med njimi so bili tudi dijaki zavoda Brignoli iz Gradišča z maketo Doberdobskega jezera oz. pogledom na Sočo, ki hiti proti morju.