100.000 evrov za poletna središča

»Izredno stanje zaradi pandemije novega koronavirusa je močno vplivalo na življenje otrok. Zaprtje šol in prisilna izolacija so njihovo socialno življenje omejili na družinski krog: prikrajšani so bili za vsakodnevno soočanje z vrstniki, kulturno ponudbo, šport. Pandemija je tudi poglobila družbene in vzgojne razdalje ter povečala zaostanek šibkejših otrok,« pravi Roberta Demartin, predsednica Fundacije Goriške hranilnice, ki želi otrokom in družinam pomagati preko podpore prirediteljem vzgojnih, rekreativnih, športnih in drugih mladinskih dejavnosti. Zato je Fundacija objavila razpis Estate insieme (Poletje skupaj), na podlagi katerega bodo med organizatorji poletnih središč porazdelili 100.000 evrov. Upoštevali bodo le projekte, ki so v skladu s predpisi za zajezitev bolezni covid-19. »Z razpisom želimo podpreti športne, kulturne, socialne, vzgojne in didaktične poletne dejavnosti; ustanove in društva, ki jih prirejajo, imajo namreč zaradi varnostnih ukrepov bistveno višje stroške kot običajno,« ugotavlja Demartinova. Rok za vložitev prošenj se izteče 10. julija.