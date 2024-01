140 šahistov iz 16 držav

V petek, 26. januarja, se ob 17. uri v igralniško-zabaviščnem centru Perla začenja 28. Hit Open 2024, mednarodni turnir v šahu z najdaljšo tradicijo in hkrati najbolj množično udeležbo v Sloveniji. Organizator, Šahovski klub Nova Gorica, v sodelovanju z družbo Hit na njem pričakuje več kot 140 udeležencev iz 16 različnih držav sveta. Turnir, ki je uvrščen v koledar Mednarodne šahovske zveze FIDE, bo potekal vse do petka, 2. februarja, partije pa bo mogoče spremljati v živo ali preko spletnega prenosa.

Številna zveneča imena

»Turnir v Novi Gorici je edini, ki v zadnjih letih ohranja neprekinjeno tradicijo močnih mednarodnih odprtih turnirjev na naših tleh. Na njem so nastopila številna zveneča imena svetovnega šaha, močan pečat pa so pustili tudi najboljši domači igralci, ki so zaznamovali slovenski reprezentančni šah v zadnjih desetletjih. V Novi Gorici so odmevne zmage dosegli Duško Pavasovič, Luka Lenič, Jure Škoberne in seveda legendarni Aleksander Beljavski, ki ga bomo videli tudi letos. Še precej večje število perspektivnih mladincev si je na njem nabiralo prepotrebne izkušnje za preboj v članski konkurenci. Vse našteto velja za turnir tudi danes. Osebno se turnirja od nekdaj udeležujem z velikim veseljem, tokratna izvedba pa zame predstavlja uvodni nastop v letošnjem letu in začetek priprav na najpomembnejše preizkušnje, ki me v njem čakajo,« je na novinarski konferenci dejal Matej Šebenik, velemojster in mladinski selektor pri Šahovski zvezi Slovenije.

Tudi letos je udeležba na turnirju zelo pestra in mednarodno obarvana. Kot je povedal Matjaž Lovišček, predsednik Šahovskega kluba Nova Gorica in direktor turnirja, je prijavljenih čez 140 ljubiteljev kraljevske igre, med katerimi je 9 velemojstrov. »Zadnja leta turnir poteka na elektronskih šahovnicah in tudi letos bo tako. Ni nam žal, da smo pred nekaj leti uvedli to novost in turnir modernizirali. Z leti smo kakovost organizacije in poteka turnirja dvignili za nekaj nivojev višje,« je prepričan Lovišček. Turnir na spletu spremljajo šahisti in šahistke po vsem svetu, zato organizatorji dogodka verjamejo, da so dodobra zasidrani v srednjeevropskem šahovskem prostoru. »Letos se bo turnirja udeležilo kar nekaj šahistov in šahistk z Madžarske, kar nas še posebej veseli glede na to, da bo šahovska Olimpijada, največji šahovski dogodek na svetu, ki poteka na dve leti, letos septembra v madžarski prestolnici Budimpešti,« je še poudaril Lovišček. Novogoriški župan Samo Turel je dejal, da dogodek lepo dopolnjuje ponudbo Nove Gorice, ki se že intenzivno pripravlja na leto 2025, ko bo Nova Gorica v sodelovanju z Gorico Evropska prestolnica kulture. Naj dodamo, da bo prva simbolična poteza turnirja pripadla mag. Sandiju Brataševcu, novemu predsedniku uprave družbe Hit, ki je tudi generalni pokrovitelj turnirja.