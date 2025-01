15 porok v cerkvi, 81 na občini

V goriški občini je bilo lani sklenjenih 96 porok. Petnajst parov se je poročilo v cerkvi, medtem ko jih je na občini dahnilo usodni da 81. Dva para sta se poleg tega odločila za sklenitev civilne zveze.

Lansko število porok je v glavnem primerljivo s podatki iz zadnjih let, sicer je tudi v Gorici iz leta v leto manj parov, ki se odločijo za cerkveno poroko, kar je v skladu z državnim trendom. Zlasti v severni in srednji Italiji se iz leta v leto niža število parov, ki se poročijo v cerkvi; upad je nekoliko počasnejši v južni Italiji, kjer so bolj vezani na tradicijo in so poroke še vedno med pomembnejšimi družinskimi prazniki.

V goriški občini se je leta 2023 v cerkvi poročilo 16 parov, 72 je bilo civilnih obredov, sklenjena je bila tudi ena civilna zveza. Leta 2022 je bilo cerkvenih porok 18, civilnih pa 79. Leta 2021 se je v cerkvi poročilo 20 parov, 79 pa na goriški občini. V preteklosti je bilo cerkvenih porok precej več, leta 2011 se jih je v goriški občini nabralo 46, medtem ko je bilo civilnih 77.

Na mesto čustveno vezani

Na goriški občini opozarjajo na visoko število tujih državljanov, ki so se med lanskim letom poročili v Gorici. Med njimi mnogi živijo na Goriškem, vendar se najde tudi več parov, ki so se poročili v Gorici, ker jim je mesto všeč oz. so nanj čustveno vezani.

Kar se tiče civilnih porok, je bil v petnajstih primerih eden izmed zakoncev tuj državljan, štirinajst pa je bilo civilnih obredov med dvema tujima državljanoma.

Med pari, ki so se poročili v cerkvi, so zabeležil en primer z enim zakoncem, ki je tuj državljan, in dva primera z obema tujima državljanoma. Po številu so izstopali pari iz Nigerije (poročili so se na občini).

Za poroko v Gorici se je lani odločilo tudi nekaj oseb iz Lozane, Londona in Pariza, ki jih na Gorico vežejo močne čustvene vezi.

Poročila sta se v zaporu

Med lanskim letom je bila ena civilna poroka sklenjena tudi v zaporu v Barzellinijevi ulici. Poročila sta se moški po rodu iz Maroka in ženska, ki biva v Toskani.

»Letos bomo parom, ki se bodo poročili na občini, izročili novo darilo. Poklonili jim bomo knjigo o zgodovini mestne hiše,« napoveduje goriški občinski odbornik za anagrafske službe Maurizio Negro, ki poudarja, da se mnogi odločijo za poroko ravno v mestni hiši, ki razpolaga z zelo lepo in elegantno belo dvorano, kjer se pari zelo radi poročajo.

»Knjiga, ki jo bodo dobili v dar, jih bo celo življenje spominjala na kraj, kjer je bila sklenjena poroka,« še pravi občinski odbornik Maurizio Negro in poudarja, da bo v prihodnjih mesecih še nekaj drugih novosti. Po njegovih besedah si na goriški občini prizadevajo, da bi parom ponovno dali na razpolago za poroke tudi grofovo dvorano na goriškem gradu, ki je nekaj časa ni bilo mogoče uporbljati zaradi obnovitenih del. V kratkem bodo pripravili koledar datumov, med katerimi bo mogoče dvorano izkoristiti za sklepanje porok.

»Uporabo grofove dvorane moramo uskladiti z urniki odprtja gradu,«razlaga Maurizio Negro, po katerem se trenutno pari poleg bele dvorane v mestni hiši lahko poročijo v parku palače Coronini na Drevoredu 20. septembra in pod glorieto v komaj prenovljenem občinskem parku, ki ravno tako velja za zelo sugestivno lokacijo.