170.000 evrov za dela na Brestovcu

Lanski požari na Krasu so večjo škodo povzročili tudi na Brestovcu, kjer je Občina Sovodnje pred leti uredila zgodovinsko pot. Da bi odpravila škodo in poskrbela za nekatera nujna vzdrževalna dela, je Deželo FJK lani zaprosila za prispevek. Deželna vlada ji je namenila 170.000 evrov, s katerimi bodo popravili strelske jarke, namestili nove informativne table, uredili razsvetljavo v kavernah in odstranili odvečno rastlinje. Po besedah župana Luce Piska pravkar iščejo izvajalca del; nadejajo se, da bodo dela stekla najkasneje septembra.