18-letnim Goričanom ustava v štirih jezikih

V parku goriške mestne hišo so v sredo izročili mladim Goričanom in Goričankam, ki so letos dopolnili ali bodo dopolnili 18 let (skupno jih je 307), italijansko ustavo v italijanskem, slovenskem, furlanskem in nemškem jeziku.

Slovesnost je uvedel župan Rodolfo Ziberna, poleg njega so pred mikrofon stopili še odbornik Maurizio Negro, deželni svetnik Diego Bernardis in prefektinja Ester Fedullo. Navzoče sta nagovorila tudi predstavnika organizacij, ki sodelujejo pri projektu, in sicer deželni predsednik SSO Walter Bandelj in Eros Cisilino iz agencije za furlanski jezik Arlef, ki je spregovoril tudi v imenu furlanskega filološkega društva. Med udeleženci svečanosti sta bila tudi predsednik slovenske konzulte pri goriški občini Aleš Waltritsch in pokrajinski sekretar SSk David Grinovero.

»Vsak Goričan pozna oz. bi moral poznati nekaj besed tudi v furlanščini, slovenščini in nemščini,« je poudaril Cisilino, medtem ko je Bandelj opozoril, da v Gorici od vedno sobivajo različni jeziki in kulture, pri čemer ravno različnost predstavlja neprecenljivo bogastvo. Pomen ohranjanja goriškega jezikovne raznolikosti je izpostavil tudi sam župan Ziberna