V kratkem bo stekla izterjava neporavnavnih glob

Neporavnane globe? V ronški občini bo v kratkem stekla prisilna izterjava. Lokalna policija je agenciji za prihodke predala v izterjavo za 22.798,88 evra neplačanih kazni za prometne prekrške, ki so bili storjeni leta 2022.

Večina kršiteljev – natančneje 287 oseb – prebiva na Goriškem in so ronški občini skupno dolžni 18.495,58 evra. Ostali stanujejo v raznih drugih krajih po Italiji: 21 jih je iz Trsta (ronški občini dolgujejo 1.098,30 evra), šest iz Milana (437,80 evra), pet iz Vidma (1.668,90 evra), po tri pa iz pokrajin Ancona, Neapelj, Ravenna, Treviso, Benetke, Messina in Palermo. Vsak neplačan znesek bo po zakonu št. 262 povečan za 25 odstotkov. Največ kazni je posledica neupoštevanja časovno omejenega parkiranja v mestnem sredoišču.

Lani je bilo izrečenih 1.085 kazni zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov, kar je več kot leta 2024, ko se jih je nabralo 984.