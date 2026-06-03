Na železniški postaji Most na Soči 61-letnik padel z avtovlaka

Danes okoli 10.30 so policisti prejeli obvestilo, da je na železniški postaji Most na Soči z avtovlaka padel in se poškodoval 61-letni državljan Združenega kraljestva. Policisti so ugotovili, da je bil 61-letnik, ki je imel pri sebi kolo, na železniški postaji skupaj s 50-letnim prijateljem, državljanom Slovenije, s katerim sta opazila, da se je na avtovlaku pokvarilo osebno vozilo, na katerem so bila na prtljažniku nameščena kolesa. Skupaj s še enim 41-letnim moškim so odšli pomagati vozniku pri potiskanju vozila z avtovlaka. Ko je osebno vozilo zapeljalo na dostopno platformo, se britanski državljan ni pravočasno umaknil, izgubil ravnotežje in padel čez zaščitno ograjo avtovlaka. Pri tem se je lažje poškodoval (poškodba glave). Na glavi je k sreči nosil zaščitno kolesarsko čelado. Na kraju so ga kasneje oskrbeli reševalci Nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Tolmin in ga prepeljali na preventivni pregled v šempetrsko bolnišnico.