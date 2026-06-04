V Svetoivanski park se vrača Bioest, priljubljeni festival v sozvočju z naravo

V Svetoivanski park se v soboto in nedeljo vrača priljubljeni sejem naravnih in ekoloških proizvodov, spoznavanja malih proizvajalcev in okoljevarstvenih, kulturnih in prostovoljnih društev Bioest. Da ne gre za običajen sejem, vedo vsi, ki so se vsaj enkrat odpravili v park. »Že 34 let si želimo, da bi to bil kraj za druženje, kjer lahko poklepetamo, preživimo nekaj prijetnih uric in ustvarjamo priložnosti za skupnost,« je v kavarni San Marco dejal Edi Pernici v imenu društva Bioest, ki sejem prireja v sodelovanju z Občino Trst. Pri stojnicah bo svoje naravne in pravične izdelke letos ponujalo kakih 130 razstavljavcev, res ogromno pa bo zraven tudi delavnic, dogodkov in prireditev, ki bodo obiskovalcem ponudile pravo potopitveno izkušnjo.

Med 10. in 20. uro bo dva dni praznično, je potrdila Tiziana Cimolino, ki je opozorila na stojnice z živili, bio- in fitokozmetiko, proizvode za dobro počutje in zdravje, predvsem pa na gledališke performanse, koncerte, ples in celo modno revijo. »Sejma se bo prvič udeležila obrtnica iz Mark, ki izdeluje trajnostne in cenovno ugodne čevlje iz tkanin, pridobljenih iz čajnih listov, listov vrtnic in celo pomarančnih olupkov,« je povedala.

Opozorila je tudi na festival samoproizvodnje Orti che curano, ki bo v znamenju krožnega gospodarstva in boja proti odpadkom letos prvič potekal na Bioestu, in sicer od sobote ob 10. uri do nedelje ob 18. uri pri prostorih Villas. Eliana Campisi iz društva Piantiamola, ki kroji festival, je opozorila na delavnice fermentiranja, šivanja in kvačkanja, proizvodnje medu in cvetličnih aranžmajev, dezodorantov, zobnih past in oljnih ekstraktov. Skratka, to bo priložnost za spodbujanje kulture ponovne uporabe in lokalne hrane, sta potrdili obe.

V sodelovanju z zadrugo La Collina pa bodo v soboto in nedeljo ob 11. in 16. uri priredili vodene sprehode po parku – po sledeh Franca Basaglie, njegove revolucije in za spoznavanje zgodovine območja (zbirališče pri nasadu vrtnic). Tiziana Cimolino je ugotavljala, da je Bioest kraj, ki ponuja spoznavanje marsičesa novega tako odraslim kot otrokom, ki se ne bodo dolgočasili, saj so zanje priredili delavnice izdelave papirja, oblikovanja z glino, barvanja s travami, pa še igre in glasbena doživetja.

Popoln program je na voljo na spletni strani www.bioest.org.