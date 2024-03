3850 goriških občanov in občank nad 70. letom starosti živi samih

V goriški občini so ob koncu lanskega leta našteli 33.547 prebivalcev. Približno deset tisoč jih ima več kot sedemdeset let, med njimi jih 3850 živi samih.

»Osamljenost je vse večji problem, ki se je s pandemijo covida-19 le še povečal. Mnoge starejše občane je prisilna izolacija tako prizadela, da še vedno nočejo iz svoji stanovanj. Tudi zaradi tega smo v zadnjih letih zelo okrepili dejavnosti za starejše občane, ki jih ponujamo v večnamenskem središču v Ulici Baiamonti,« poudarja goriška občinska odbornica za socialo Silvana Romano, ki je včeraj obračun delovanja občinske socialne službe v korist starostnikov predstavila v prenovljenih pritličnih prostorih večnamenskega središča v Ulici Baiamonti.

Nova notranja oprema

»Vnakup novih stolov, mizi in sedežne garniture, v prepleskanje prostorov in nabavo ostale opreme smo vložili približno petdeset tisoč proračunskih sredstev,«je razložila občinska odbornica in opozorila, da se že nekaj let borijo proti osamljenosti tudi z organizacijo skupnih kosil za starejše občane ob raznih praznikih.

»Za veliko noč in velikonončni ponedeljek smo že zapolnili vsa razpoložljiva mesta. Za kosilo, ki ga bomo pripravili v domu za starejše občane Angelo Culot na veliko noč, smo zbrali 21 prijav, medtem ko bo na velikonočni ponedeljek prisotnih 36 starostnikov, ki živijo sami,«je povedala odbornica, po kateri je trenutno zasedenih vseh 60 mest, ki jih imajo na voljo v domu za starejše občane Angelo Culot. Nekaj starostnikov čaka na mesto, sicer čakalna doba trenutno znaša dva meseca.