40-letnico deželnega združenja USCI praznovali tudi v Gorici

Gorica kot mesto ob meji je bila odlična izbira za lokacijo enega izmed koncertov, s katerimi deželno zborovsko združenje USCI obeležuje 40. obletnico delovanja v vseh štirih pokrajinah. Na sobotnem koncertu z naslovom Voci di confine – Glasovi meje v gledališču Verdi v Gorici so se poslušalci popeljali od Vidma do Pordenona, Trsta in Doberdoba ter prisluhnili ljudskim pesmim in njihovim priredbam, ki so značilne za to območje. Popotovanje po jezikih, narečjih in glasbenih ljudskih dediščinah po deželi je povezovala Rossana Paliaga, s katero se je o ljudskem petju, glasbi in tradicijah občasno pogovarjal zborovodja in etnomuzikolog Roberto Frisano. Pred začetkom koncerta je navzoče v imenu goriške občinske uprave pozdravila odbornica Chiara Gatta; publiko pa sta nagovorila tudi predsednik Furlanskega filološkega društva Gianluca Franco, ki je dolgoletni partner združenja USCI in je sodeloval pri organizaciji dogodka, ter predsednik združenja USCI za Furlanijo - Julijsko krajino Carlo Berlese, ki je poudaril, da so ti koncerti dokaz, da je tudi zborovska dejavnost končno spet zaživela.

Med drugim so nastopili zbori iz videmske pokrajine, skupina Stu ledi iz Trsta in mešani pevski zbor Hrast iz Doberdoba.