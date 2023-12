60 let učenja in glasbenih užitkov

Glasbena matica je ponovno obudila glasbeno delovanje na Goriškem v šolskem letu 1962-1963, ko se je na prošnjo številnih staršev Slovenska prosvetna zveza zavzela, da se v Gorici obnovi glasbeni pouk in se zapolni vrzel, ki jo povzročil umik glasbene šole Pevskega in glasbenega društva. V šestdesetih letih je Glasbena matica Gorica vzgojila številne glasbenike in bogatila kulturno, glasbeno in družbeno dogajanje v mestu in okolici. Ob jubileju so v petek v Kulturnem domu v Gorici priredili večer, na katerem so se v spomin na prehojeno pot predstavili nekateri sedanji učenci glasbene šole. Večer je povezoval Robert Cotič.

Po ponovni obuditve šole, ko je glasbeni pouk obiskovalo samo 26 učencev, je leta 1985 število učencev prekoračilo stotico, medtem ko danes šolo obiskuje 143 otrok, ki vadijo pod mentorstvom 14 profesorjev v Gorici in na podružnicah v Doberdobu in Sovodnjah. »Prehojena pot je spodbuda za nadaljevanje dela, za katerega se je naša skupnost odločila takrat, ko je ugotovila, da bi bila brez organiziranega glasbenega izobraževanja mladih v narodnem pogledu šibkejša in manj odporna za življenje,« je publiko nagovoril ravnatelj Glasbene matice Manuel Figheli.