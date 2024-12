625 otrok bo z Odo radosti povezalo obe Gorici

Evropska himna - Oda radosti - bo 23. maja 2025 odmevala v Verdijevem gledališču in po goriških ulicah vse do Trga Evrope / Transalpina. V slovenščini in italijanščini jo bodo prepevali otroci, katerim je v prvi vrsti posvečen projekt #GO2025Fenice, ki je bil financiran iz Sklada za male projekte GO! 2025 s sredstvi iz programa Interreg Italija-Slovenija. Izvajata ga Občina Benetke in Zveza primorskih glasbenih šol, pokroviteljici sta Občina Gorica in Mestna občina Nova Gorica. Med sodelujočimi ustanovami pa so Slovenski center za glasbeno vzgojo Emil Komel in Glasbena matica FJK ter italijanske osnovne šole v slovenski Istri.

V projekt je bilo skupno vključenih kar 625 otrok iz Benetk, Goriške in Slovenije. Nekatere dejavnosti - med njimi 16 delavnic v gledališču La Fenice in devet po glasbenih šolah v Sloveniji - so že stekle. Od nedelje, 15. decembra, do srede, 15. januarja, pa bo potekal tekmovalni del. Na spletu si bo mogoče ogledati in všečkati 30 dvojezičnih videoposnetkov evropske himne, ki jih je pripravilo 21 osnovnih šol iz Benetk in devet glasbenih šol, ki so vključene v Zvezo primorskih glasbenih šol. Na podlagi glasov publike in ocen strokovne žirije bosta izbrana dva zbora - eden iz Italije in eden iz Slovenije -, ki bosta 23. maja skupaj nastopila na evropskem koncertu v goriškem mestnem teatru Verdi. Z njimi bodo na odru tudi predstavniki manjšinske stvarnosti, in sicer mladi pevci centra Komel in Glasbene matice ter italijanskih šol iz Pirana, Izole in Kopra, spremljal jih bo orkester enega najbolj prestižnih gledališč na svetu - beneškega La Fenice.